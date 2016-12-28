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  • 28.12, 04:35
Почему в России набирает популярность малометражное жилье: расследование НТВ. жилье, риелторы, спецрепортаж Итогов дня, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Почему в России набирает популярность малометражное жилье: расследование НТВ

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Почему в России набирает популярность малометражное жилье: расследование НТВ

Почему в России набирает популярность малометражное жилье: расследование НТВ

    В Новосибирске продают квартиру, площадью восемь квадратных метров. Почему эксперимент двух сибирских архитекторов оказался настолько востребован? И кто покупает эти «домики дядюшки Тыквы»?

    Как живется в квартире площадью 8 квадратных метров, выяснил корреспондент НТВ Андрей Гордеев.

    Эти квадратные метры, по плану застройщика, вообще-то предназначались не для жилья. Изначально тут должна была быть кладовка, которая позже стала квартирой. 8 квадратных метров: лимонад соседствует с луком, а ноутбук делит место с чайником. Есть и холодильник с видом во двор.

    Тут все, как в старом анекдоте: «В конкурсе вещей для малогабаритной квартиры первое место получил ночной горшок с ручкой внутри». Хозяин малогабаритного жилья рассказал, что у него есть нормальная квартира в центре, которую он сдает. А эту Евгений решил обустроить в качестве эксперимента, возможно ли так решить жилищный вопрос.

    В рейтинге самых маленьких квартир России эта занимает первое место. Но любой застройщик скажет, что так жить нельзя. И что нет ничего проще, чем понастроить таких «пеналов», но их жителям придется забыть даже про минимальный комфорт.

    Алексей Белоусов, коммерческий директор строительной компании: «Классические квартиры-студии, в среднем, имеют площадь 23–25 квадратных метров».

    Если рассмотреть планировку самой обычной студии, становится понятно, на чем можно сэкономить: на коридоре.

    Алексей Белоусов: «Если взять обычную трехкомнатную квартиру в типовом доме, это 75–77 квадратных метров, из которых на коридоры будет уходить порядка 20 квадратных метров».

    Миниатюрные квартиры, это, конечно, жилье не для всех. Риелторы называют его «стартовым»: пока нет денег на большую квартиру, можно пожить в маленькой, но своей. В новостройках старой Москвы можно найти студию и за 4 миллиона рублей. А однокомнатную квартиру за те же деньги купить возможно только в Подмосковье.

    Еще несколько лет назад застройщики, особенно столичные, маленькие квартиры вообще не признавали. Мол, если уж «однушка», то 50 квадратных метров, не меньше. Но рынок меняется стремительно. И вот жилье становится все меньше и меньше. И даже новый формат придумали «микроквартира».

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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