Московская полиция ищет убийцу, задушившего мальчика

В квартире на
юго-западе Москвы убили 10-летнего мальчика. Ведется розыск преступника.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте».
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Ведутся следственные действия.
По предварительной информации, мальчик был задушен. Разыскивается молодой человек 1999 года рождения, подозреваемый в причастности к совершению преступления, сообщает «Интерфакс».
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