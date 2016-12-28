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  • 28.12, 01:26

Московская полиция ищет убийцу, задушившего мальчика

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Московская полиция ищет убийцу, задушившего мальчика

Московская полиция ищет убийцу, задушившего мальчика

В квартире на юго-западе Москвы убили 10-летнего мальчика. Ведется розыск преступника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 10-летнего мальчика в квартире на юго-западе Москвы.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «Вечером 27 декабря в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Ведутся следственные действия.

По предварительной информации, мальчик был задушен. Разыскивается молодой человек 1999 года рождения, подозреваемый в причастности к совершению преступления, сообщает «Интерфакс».

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