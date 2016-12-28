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  • 28.12, 03:00

Москвича избили за снятую с номера чужого автомобиля картонку

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Москвича избили за снятую с номера чужого автомобиля картонку

Москвича избили за снятую с номера чужого автомобиля картонку

Столичные следователи устанавливают все обстоятельства избиения мужчины, который сфотографировал номера автомобиля, припаркованного с нарушениями правил и со скрытыми картоном номерами.

Московские полицейские расследуют избиение человека, причиной которого стало то, что мужчина сфотографировал скрытые картонкой номерные знаки неправильно припаркованного автомобиля.

Александр Князев, начальник пресс-службы ГУМВД по Москве: «Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию правоохранительных органов, инцидент произошел 22 декабря.

Потерпевший рассказал полиции, что он шел по улице, когда увидел два автомобиля, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Номера у автомобилей были закрыты бумагой. Мужчина решил снять картон и сфотографировать их номера. После этого из автомобиля BMW вышли четверо мужчин, которые его избили и уехали. Мужчина обратился в полицию.

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