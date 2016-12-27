В Подмосковье из-за аварии более 4 тысяч человек остались без тепла и горячей воды

В Щёлкове ликвидируют коммунальную аварию, оставившую без отопления и подачи горячей воды жителей 35 многоквартирных домов.
Сообщение пресс-службы регионального министерства ЖКХ
: «В 21:00 во вторник в городском поселении Щёлково из-за утечки на теплосети остановлена котельная и ЦТП, прекращена подача теплоносителя. В результате без отопления и горячего водоснабжения остались 35 многоквартирных домов разной этажности, в которых проживает около 4,3 тысячи человек».
В настоящее время на месте аварии работают ремонтные бригады. Сроки окончания восстановительных работ пока не называют, пишет ТАСС
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