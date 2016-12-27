Трамп назначил своего юриста спецпредставителем на международных переговорах

В штабе избранного президента США сообщили о новых назначениях в будущей администрации Белого дома.
В заявлении избирательного штаба говорится, что Трамп назвал Гринблатта «одним из своих ближайших советников, пользующихся наибольшим доверием», цитирует ТАСС.
Дональд Трамп, избранный президент США: «Джейсон — один из моих ближайших и наиболее доверенных советников. Он не раз от моего имени проводил переговоры по крупным, сложным проблемам и имеет опыт выработки единой позиции по трудным и щекотливым вопросам. Его таланты делают его наиболее подходящим кандидатом на должность, которую я ему предложил: оказывать содействие на всех международных переговорах и при выработке торговых соглашений по всему миру».
93-летний Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря с 1973 по 1977 год, а до этого бывший советником по национальной безопасности США.
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