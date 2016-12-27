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  • 27.12, 23:49

Трамп назначил своего юриста спецпредставителем на международных переговорах

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Трамп назначил своего юриста спецпредставителем на международных переговорах

Трамп назначил своего юриста спецпредставителем на международных переговорах

Трамп назначил своего юриста спецпредставителем на международных переговорах
  • Фото Associated Press © 2016, Evan Agostini

    • В штабе избранного президента США сообщили о новых назначениях в будущей администрации Белого дома.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул главного юриста компании Trump Organization Джейсона Гринблатта на пост специального представителя президента США на международных переговорах.

    В заявлении избирательного штаба говорится, что Трамп назвал Гринблатта «одним из своих ближайших советников, пользующихся наибольшим доверием», цитирует ТАСС.

    Дональд Трамп, избранный президент США: «Джейсон — один из моих ближайших и наиболее доверенных советников. Он не раз от моего имени проводил переговоры по крупным, сложным проблемам и имеет опыт выработки единой позиции по трудным и щекотливым вопросам. Его таланты делают его наиболее подходящим кандидатом на должность, которую я ему предложил: оказывать содействие на всех международных переговорах и при выработке торговых соглашений по всему миру».

    Ранее сообщалось, что посредником в налаживании отношений между Россией и США может стать 93-летний Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря с 1973 по 1977 год, а до этого бывший советником по национальной безопасности США.

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