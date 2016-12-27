В московской многоэтажке девушка упала в мусоропровод и осталась жива

Пострадавшую после падения с высоты седьмого этажа девушку отправили в московскую больницу.РИА Новости со ссылкой на информацию МЧС, в девятиэтажном доме на улице Фомичевой 15-летняя девушка упала в мусоропровод. По предварительной информации, она упала с высоты 7-го этажа и осталась жива.
На место прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли пострадавшую из мусоросборника. В настоящее время девушка госпитализирована.
В Следственном комитете РФ сообщили, что проводится доследственная проверка всех обстоятельств происшествия.
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