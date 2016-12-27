#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Итоги дня
Итоги дня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 23:49

В московской многоэтажке девушка упала в мусоропровод и осталась жива

8 комментариев

В московской многоэтажке девушка упала в мусоропровод и осталась жива

В московской многоэтажке девушка упала в мусоропровод и осталась жива

Пострадавшую после падения с высоты седьмого этажа девушку отправили в московскую больницу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МЧС, в девятиэтажном доме на улице Фомичевой 15-летняя девушка упала в мусоропровод. По предварительной информации, она упала с высоты 7-го этажа и осталась жива.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые извлекли пострадавшую из мусоросборника. В настоящее время девушка госпитализирована.

В Следственном комитете РФ сообщили, что проводится доследственная проверка всех обстоятельств происшествия.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru