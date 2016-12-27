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  • 27.12, 22:13

Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы

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Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы

Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы

Португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду продолжается собирать призы. Знаменитого нападающего признали лучшим спортсменом Европы 2016 года.

Португальский футболист получил самое большое число голосов в ходе опроса, который был проведен среди представителей 27 европейских информационных агентств.

Как отметили в пресс-службе «Реала», Роналду обошел британского теннисиста Энди Маррея и трехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Катинку Хоссу из Венгрии.

Отметим, что уходящий год стал для Роналду чрезвычайно удачным. Вместе с «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а со сборной Португалии форвард стал чемпионом Европы. Кроме того, в 2016 году Роналду получил свой четвертый «Золотой мяч».

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