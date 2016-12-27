Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом Европы

Португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду продолжается собирать призы. Знаменитого нападающего признали лучшим спортсменом Европы 2016 года.
Как отметили в пресс-службе «Реала», Роналду обошел британского теннисиста Энди Маррея и трехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Катинку Хоссу из Венгрии.
Отметим, что уходящий год стал для Роналду чрезвычайно удачным. Вместе с «Реалом» он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а со сборной Португалии форвард стал чемпионом Европы. Кроме того, в 2016 году Роналду получил свой четвертый «Золотой мяч».
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