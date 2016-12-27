Лыжники Легков и Белов отказались признавать решение об отстранении

Россияне Александр Легков и Евгений Белов, попавшие под подозрение в нарушении антидопинговых мероприятий, отвергли все обвинения.
Также спортсмены заявили, что полностью поддерживают борьбу с допингом, потому что «они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией». Что же касается успехов лыжников, то они стали следствием упорных тренировок и строгой самодисциплины, а не допинга. Также в заявлении указывается на «многообразие сданных в европейских допинг лабораториях „чистых“ проб», передает РИА Новости.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что FIS начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам. А сегодня было объявлено, что Легков, Максим Вылегжанин, Белов и Алексей Петухов временно отстранены от соревнований и не смогут принять участие в престижной гонке Tour de Ski.
публикации второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В нем, в частности, говорится о якобы происходивших на Играх в Сочи допинговых махинациях.
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