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  • 27.12, 22:12
В Туле проверяют видео с издевательствами школьницы над дедушкой. дети и подростки, оскорбления, пенсионеры, Тула. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Туле проверяют видео с издевательствами школьницы над дедушкой

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В Туле проверяют видео с издевательствами школьницы над дедушкой

В Туле проверяют видео с издевательствами школьницы над дедушкой

    Тульские полицейские проводят проверку по факту размещения в социальной сети видеоролика на котором школьница жестоко оскорбляет пожилого мужчину, вероятно, собственного дедушку.

    Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, полицейские устанавливают, имел ли инцидент отношение к Туле. Если это подтвердится, по факту случившегося будет дана правовая оценка.

    Скандальный видеоролик, предположительно, выложила в Интернет сама участница событий. На кадрах ролика видно, как девочка-подросток в пижаме единорога издевается над пожилым человеком, оскорбляет его и даже толкает, когда тот пытается отнять у нее телефон. При этом хулиганка в уничижительных выражениях заявляет дедушке, что если тот повредит гаджет, никогда с ней не расплатится. На видео также попадает больная бабушка школьницы, причем девочка комментирует за кадром, что довела ее до инсульта своей плохой успеваемостью в школе.

    Местные СМИ утверждают, что снимавшая видео девочка учится в одной из тульских школ, ей 13 лет.

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