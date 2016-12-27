Питерский горсуд не отпустил из-под ареста фигуранта громкого дела о коррупции в МВД

Горсуд Петербурга оставил под арестом посредника полковника МВД Юрия Тимченко, обвиняемого в коррупции. Сегодня на заседании рассматривали апелляцию Константина Марченкова.
Напомним: в начале декабря Константина Марченкова задержали при получении взятки на парковке торгового центра. По версии следователей, деньги предназначалась для начальника Северо-Западного управления собственной безопасности МВД.
Якобы Юрий Тимченко за 100 миллионов рублей обещал снять арест с расчетных счетов крупной транспортной компании. Ранее горсуд отклонил и апелляцию на решение Смольнинского районного суда о заключении под стражу самого Тимченко.
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