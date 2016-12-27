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  • 27.12, 22:12
Питерский горсуд не отпустил из-под ареста фигуранта громкого дела о коррупции в МВД. МВД, Санкт-Петербург, аресты, взятки, коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерский горсуд не отпустил из-под ареста фигуранта громкого дела о коррупции в МВД

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Питерский горсуд не отпустил из-под ареста фигуранта громкого дела о коррупции в МВД

Питерский горсуд не отпустил <nobr>из-под</nobr> ареста фигуранта громкого дела о коррупции в МВД

    Горсуд Петербурга оставил под арестом посредника полковника МВД Юрия Тимченко, обвиняемого в коррупции. Сегодня на заседании рассматривали апелляцию Константина Марченкова.

    Ранее бизнесмен заключил сделку со следствием и пытался изменить меру пресечения. Однако суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Тем не менее адвокат Марченкова настаивает, что оснований для заключения под стражу его подзащитного нет. Арест не соответствует тяжести совершенного преступления.

    Напомним: в начале декабря Константина Марченкова задержали при получении взятки на парковке торгового центра. По версии следователей, деньги предназначалась для начальника Северо-Западного управления собственной безопасности МВД.

    Якобы Юрий Тимченко за 100 миллионов рублей обещал снять арест с расчетных счетов крупной транспортной компании. Ранее горсуд отклонил и апелляцию на решение Смольнинского районного суда о заключении под стражу самого Тимченко.

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