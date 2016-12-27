Премьер Японии почтил память американцев, погибших при атаке на Перл-Харбор

Сегодня на Гавайях должно случиться историческое, как о нем пишут в западной прессе, событие в отношениях США и Японии.

Синдзо Абэ станет первым японским лидером за 75 лет, посетившим Перл-Харбор. Накануне премьер прибыл в Гонолулу, где возложил венок к памятнику в честь более чем двух тысяч американцев, погибших при нападении японской авиации 7 декабря 1941 года, и почтил павших минутой молчания.Перл-Харбор японский премьер-министр посетит вместе с уходящим президентом Обамой. Это, кстати, послужило поводом для критики в адрес Абэ в самой Японии: в том духе, что было бы больше пользы, если бы японский премьер совершил визит уже после инаугурации Дональда Трампа.В деловой повестке дня у Абэ и Обамы запланированы переговоры, в ходе которых которых лидеры двух стран должны выступить с заявлением о недопустимости повторения ужасов войны.