#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 20:32
Премьер Японии почтил память американцев, погибших при атаке на Перл-Харбор. визиты, Обама Барак, США, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Премьер Японии почтил память американцев, погибших при атаке на Перл-Харбор

комментировать

Премьер Японии почтил память американцев, погибших при атаке на Перл-Харбор

Премьер Японии почтил память американцев, погибших при атаке на <nobr>Перл-Харбор</nobr>

    Сегодня на Гавайях должно случиться историческое, как о нем пишут в западной прессе, событие в отношениях США и Японии.

    Синдзо Абэ станет первым японским лидером за 75 лет, посетившим Перл-Харбор. Накануне премьер прибыл в Гонолулу, где возложил венок к памятнику в честь более чем двух тысяч американцев, погибших при нападении японской авиации 7 декабря 1941 года, и почтил павших минутой молчания.

    Перл-Харбор японский премьер-министр посетит вместе с уходящим президентом Обамой. Это, кстати, послужило поводом для критики в адрес Абэ в самой Японии: в том духе, что было бы больше пользы, если бы японский премьер совершил визит уже после инаугурации Дональда Трампа.

    В деловой повестке дня у Абэ и Обамы запланированы переговоры, в ходе которых которых лидеры двух стран должны выступить с заявлением о недопустимости повторения ужасов войны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru