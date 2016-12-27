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  • 27.12, 20:32
Путин призвал власть и бизнес вкладываться в экологию. загрязнение окружающей среды, мусор, Путин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин призвал власть и бизнес вкладываться в экологию

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Путин призвал власть и бизнес вкладываться в экологию

Путин призвал власть и бизнес вкладываться в экологию

    Ситуация, когда руководители живут в хороших экологических условиях, а огромные трудовые коллективы — в плохих, абсолютно недопустима, заявил сегодня Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном экологии. По словам президента, экологические проблемы в стране требуют срочного решения.

    Россия является мировым экологическим донором, но почивать на лаврах рано, сказал президент. Он привел неприятные цифры: в России половина горожан дышит загрязненным воздухом, 7 процентов населения не обеспечены качественной питьевой водой, почти 50 тысяч гектаров земли заняты незаконными свалками. Это означает, что в наступающем году, а это год экологии, государству и бизнесу придется раскошелится на охрану среды. Отсутствие средств не будет в следующем году оправданием для грязных производств, предупредил сегодня спецпредставитель Путина по вопросам экологии Сергей Иванов.

    Обширная экологическая программа правительства будет осуществляться не только на госсредства. Государство рассчитывает на привлечение гражданских активистов. И, как говорили сегодня на Госсовете, чувствуется встречное движение общества. Таким образом, сочетание народного контроля с технологиями должно дать необходимый эффект.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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