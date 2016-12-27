Легенда американской дипломатии поможет Трампу восстановить отношения с Россией

В западной прессе сегодня обсуждают громкую публикацию о новом ключевом игроке в команде Трампа. Как пишут журналисты со ссылкой на европейские спецслужбы, отвечать он будет исключительно за сближение между Россией и Штатами. Доверят эту миссию человеку Генри Киссинджеруплан Киссинджера «о конструктивном сотрудничестве с Москвой», предложенный Дональду Трампу. Среди некоторых шагов — признание доминирующей роли России на постсоветском пространстве и снятие американских санкций.
Что такое политика разрядки Киссинджеру не нужно объяснять — в начале 70-х именно он был ее архитектором. Советник по национальной безопасности в кабинете президента Никсона и госсекретарь при том же Никсоне, а потом и президенте Форде, Киссинджер был в центре переговоров Соединенных Штатов с Советским Союзом, итогами которых стали «Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений» и знаменитые Хельсинские соглашения «О безопасности и сотрудничестве в Европе».
Киссинджер действительно уже несколько раз встречался с Трампом один на один, и в Америке его даже стали называть неформальным советником избранного президента по внешней политике. А помощника Киссинджера Томаса Грэма считают одним из потенциальных кандидатов на пост нового посла Соединенных Штатов в России.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, экспертов, который, в том числе, обладает глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений. Если эти экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали».
В российском МИД надеются, что новая команда, которая придет на смену администрации Барака Обамы, будет умнее выстраивать свои отношения с Россией. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сегодня прокомментировала новый закон США о расходах на оборону, который полон указаний Пентагону, как противостоять России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс».
Пока неизвестно, как далеко навстречу России готов будет пойти Дональд Трамп, но одного Генри Киссинджера, пусть и легенды американской дипломатии, на этом пути может не хватить, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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