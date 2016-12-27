Во время событий на Майдане было нарушено 80 статей Уголовного кодекса

События зимы 2014 года на Украине в России юридически признаны государственным переворотом. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы, в который обратился
экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
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Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник восстановил подробную хронологию событий на Майдане и перечислил все статьи Уголовного кодекса, которые были нарушены. Всего — 80 статей. К делу приобщены материалы о захвате 57 городских и областных администраций, 28 зданий МВД, девяти областных прокуратур, девяти региональных управлений СБУ. А также заявления западных политиков о том, что власть на Украине необходимо менять и сколько на это потрачено денег. Свидетельства пыток, политических убийств, захвата оружия и призывов применять его против милиции.
В качестве заинтересованных лиц по делу Дорогомиловский суд вызывал министров иностранных дел Германии, Франции и Польши. Штайнмайер, Фабиус и Сикорский в феврале 2014 года подписали соглашение с Януковичем и лидерами Майдана. Документ предусматривал прекращение вооруженного противостояния, сдачу оружия и прописывал мирный переход власти. В суд никто из министров не явился.
Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады: «Реально не было б войны, реально не было б раскола в обществе. Реально б Украина не потеряла Крым, если бы не было, во-первых, государственного переворота, а во-вторых, было реализовано соглашение от 21 февраля 2014 года».
Теперь государственный переворот на Украине — факт, юридически установленный Дорогомиловским судом. Его определение вступит в законную силу через месяц, а до этого может быть обжаловано в Московском городском суде.
Владимир Олейник назвал решение Дорогомиловского суда уникальным документом, с которым нужно ознакомить украинское общество. Дальнейшие действия экс-депутата — сбор подписей для обращения в ОБСЕ. Он также не исключил возможность подачи исков в суды европейских стран против министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые в 2014 году выступали гарантами соглашения об урегулировании кризиса на Украине.
Подробности в репортаже корреспондента НТВ Гарри Княгицкого.
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