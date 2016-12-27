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  • 27.12, 20:32
Обломки Ту-154 может выбросить на берег штормом. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, МЧС, Сочи, Чёрное море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обломки Ту-154 может выбросить на берег штормом

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Обломки Ту-154 может выбросить на берег штормом

Обломки <nobr>Ту-154</nobr> может выбросить на берег штормом

    В зоне операции по поиску обломков Ту-154 в Чёрном море портится погода. Там начинается дождь, а завтра может начать штормить.

    Пока что непогода не мешает работе поисковых групп, а может даже помочь — если волны вынесут на берег то, что скрывает море, передает корреспондент НТВ Святослав Гордин.

    Водолазы сегодня нашли два десятка фрагментов самолета, стойку шасси, часть крыла и двигателя, хвостовое оперение, пассажирские кресла и личные вещи пассажиров.

    Находят и останки погибших — к настоящему времени найдены 12 тел. Почти две сотни водолазов погружаются небольшими группами. Дно здесь неровное и илистое. Зону поисковых работ расширили, добавился еще один, шестнадцатый сектор.

    Сейчас в поисковую группировку входят десятки кораблей, глубоководных аппаратов, авиация и водолазы. К тому же в район поисковой операции прибыл самоходный кран , который может поднимать до 100 тонн грузов. Корабли перемешаются из сектора в сектор постепенно, заканчивая обследовать один участок, переходят в другой.

    Между тем у берега Адлера появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и свечи в память о погибших.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


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