Обломки Ту-154 может выбросить на берег штормом

В зоне операции по поиску обломков
Ту-154 в Чёрном море портится погода. Там начинается дождь, а завтра может начать штормить.
Водолазы сегодня нашли два десятка фрагментов самолета, стойку шасси, часть крыла и двигателя, хвостовое оперение, пассажирские кресла и личные вещи пассажиров.
Находят и останки погибших — к настоящему времени найдены 12 тел. Почти две сотни водолазов погружаются небольшими группами. Дно здесь неровное и илистое. Зону поисковых работ расширили, добавился еще один, шестнадцатый сектор.
Сейчас в поисковую группировку входят десятки кораблей, глубоководных аппаратов, авиация и водолазы. К тому же в район поисковой операции прибыл самоходный кран , который может поднимать до 100 тонн грузов. Корабли перемешаются из сектора в сектор постепенно, заканчивая обследовать один участок, переходят в другой.
Между тем у берега Адлера появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и свечи в память о погибших.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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