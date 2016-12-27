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  • 27.12, 20:32
Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом. Ленинградская область, выставки и музеи, реконструкция и реставрация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

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Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

    В Гатчинском дворце после реставрации представили мраморную лестницу. Работы в Арсенальном каре велись последние три года.

    Больше 70 лет назад интерьеры Гатчины пострадали от пожара. Но, к счастью, сохранились общая планировка и некоторые элементы отделки. Частичную реставрацию проводили в конце 1950-х, но капитальный ремонт начался только в 2013-м. Помимо мраморной лестницы восстановили и фасады двора Арсенального каре.

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Кобылков, на восстановление парадной мраморной лестницы ушло три года. Во время войны как раз сюда попала бомба, потом был пожар, а после помещения занимали военные, один из закрытых НИИ. Интерьеры находились в критическом состоянии. И восстанавливать пришлось по сохранившимся фрагментам отделки и ступеням из каррарского мрамора. Ведь фотографии были черно-белые.

    Это была сложнейшая работа и в плане поиска материала. Все фотографии были сделаны на уровне, а восстанавливать надо было и световой фонарь на потолке, и там же наверху весь декор и лепнину.

    Отделка пилястр, колонн и сводов, обработка кладки спецрастворами, долгий поиск исторических предметов. Старые фото оцифровывали и, что называется, вытаскивали изображение, чтобы разглядеть все мелочи: от рисунка на мраморе до прически на голове Амура. Теперь это всё можно рассматривать в исторических интерьерах.

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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