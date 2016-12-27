Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

В Гатчинском дворце после реставрации представили мраморную лестницу. Работы в Арсенальном каре велись последние три года.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кобылков, на восстановление парадной мраморной лестницы ушло три года. Во время войны как раз сюда попала бомба, потом был пожар, а после помещения занимали военные, один из закрытых НИИ. Интерьеры находились в критическом состоянии. И восстанавливать пришлось по сохранившимся фрагментам отделки и ступеням из каррарского мрамора. Ведь фотографии были черно-белые.
Это была сложнейшая работа и в плане поиска материала. Все фотографии были сделаны на уровне, а восстанавливать надо было и световой фонарь на потолке, и там же наверху весь декор и лепнину.
Отделка пилястр, колонн и сводов, обработка кладки спецрастворами, долгий поиск исторических предметов. Старые фото оцифровывали и, что называется, вытаскивали изображение, чтобы разглядеть все мелочи: от рисунка на мраморе до прически на голове Амура. Теперь это всё можно рассматривать в исторических интерьерах.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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