Мраморную лестницу реставраторы Гатчины восстановили титаническим трудом

В Гатчинском дворце после реставрации представили мраморную лестницу. Работы в Арсенальном каре велись последние три года.

Больше 70 лет назад интерьеры Гатчины пострадали от пожара. Но, к счастью, сохранились общая планировка и некоторые элементы отделки. Частичную реставрацию проводили в конце 1950-х, но капитальный ремонт начался только в 2013-м. Помимо мраморной лестницы восстановили и фасады двора Арсенального каре.Как передает, на восстановление парадной мраморной лестницы ушло три года. Во время войны как раз сюда попала бомба, потом был пожар, а после помещения занимали военные, один из закрытых НИИ. Интерьеры находились в критическом состоянии. И восстанавливать пришлось по сохранившимся фрагментам отделки и ступеням из каррарского мрамора. Ведь фотографии были черно-белые.Это была сложнейшая работа и в плане поиска материала. Все фотографии были сделаны на уровне, а восстанавливать надо было и световой фонарь на потолке, и там же наверху весь декор и лепнину.Отделка пилястр, колонн и сводов, обработка кладки спецрастворами, долгий поиск исторических предметов. Старые фото оцифровывали и, что называется, вытаскивали изображение, чтобы разглядеть все мелочи: от рисунка на мраморе до прически на голове Амура. Теперь это всё можно рассматривать в исторических интерьерах.Подробнее — в репортаже НТВ.