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  • 27.12, 20:32

Лыжников Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина отстранили от соревнований

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Лыжников Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина отстранили от соревнований

Лыжников Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина отстранили от соревнований

Россияне Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов не смогут принять участие в лыжной гонке Tour de Ski.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских спортсменов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной России по лыжным гонкам Олега Перевозчикова, их подозревают в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.

Tour de Ski — престижная лыжная гонка, которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что FIS начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам. Как сообщали СМИ, от соревнований на время отстранили Легкова, Вылегжанина, Белова, Петухова, Евгению Шаповалову и Юлия Иванову.

Решение было принято на основании второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В нем, в частности, рассказывается о якобы происходивших на Играх в Сочи допинговых махинациях.

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