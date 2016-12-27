Лыжников Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина отстранили от соревнований

Россияне Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов не смогут принять участие в лыжной гонке Tour de Ski.
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Tour de Ski — престижная лыжная гонка, которая пройдет с 31 декабря по 8 января.
Напомним, на минувшей неделе стало известно, что FIS начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам. Как сообщали СМИ, от соревнований на время отстранили Легкова, Вылегжанина, Белова, Петухова, Евгению Шаповалову и Юлия Иванову.
Решение было принято на основании второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В нем, в частности, рассказывается о якобы происходивших на Играх в Сочи допинговых махинациях.
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