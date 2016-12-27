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  • 27.12, 18:48
В Петербурге дети подарили Новый год одиноким пенсионерам. Новый год, Санкт-Петербург, благотворительность, пенсионеры, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Петербурге дети подарили Новый год одиноким пенсионерам

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В Петербурге дети подарили Новый год одиноким пенсионерам

В Петербурге дети подарили Новый год одиноким пенсионерам

    Юные петербуржцы поздравили одиноких пожилых людей с наступающим Новым годом.

    Окружить вниманием и заботой тех, кому ее особенно не хватает — главная цель акции «Подари праздник дедушкам и бабушкам». Она проходит уже шестой раз и с каждым годом находит всё больший отклик среди горожан.

    Ее суть проста — собрать подарки одиноким людям. В основном они нуждаются в теплых вещах, домашней одежде и обуви. Список необходимого по желанию можно было дополнить чаем, красивыми яркими кружками, сладостями.

    Старики, как дети, писали письма Деду Морозу, а волонтеры и все неравнодушные попытались эти желания исполнить. Самые трогательные минуты им подарили дети, которые прочитали стихи и вручили самодельные открытки. Хотя бы на некоторое время вечер получился почти семейным.

    В акции участвуют и дети из детских домов. Своими руками они смастерили открытки и поделки. Количество подарков пожилым одиноким людям уже исчисляется не одной сотней, говорят волонтеры. Акция продолжается. И до Нового года можно успеть поздравить тех, кто, возможно, больше других нуждается в помощи и внимании.

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