Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций «Уралвагонзавода»

Согласно указу, подписанному президентом России, госкомпании «Ростех» будет передано 100% акций «Уралвагонзавода».официальном портале правовой информации, вагоностроительное предприятие исключено из перечня стратегических компаний.
Отмечается, что акции предприятия переданы «Ростеху» в качестве имущественного взноса по предложению правительства. Передача акций должна произойти в течение 18 месяцев. Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 27 декабря.
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин уже выказывал недовольство работой «Уралвагонзавода». Это объяснялось сложным финансово-экономическим положением завода и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу.
«Ростех», по словам вице-премьера, поможет «Уралвагонзаводу» в кризисный период. Также Рогозин заявил об объединении военных заводов в единый «бронетанковый холдинг», передает «Интерфакс».
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