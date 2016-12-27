Петербургские энергетики зарыли в землю первую подстанцию

Подземное электрическое царство теперь есть в Центральном районе Петербурга.
Подстанция оборудована автоматической системой учета и интеллектуальными счетчиками электроэнергии. В планах компании — строительство второй такой подстанции, она откроется в феврале на набережной реки Мойки.
А среди потребителей первой пока один жилой дом и особняк Штиглица, во дворе которого она и располагается. Зданию во время ремонта потребуются дополнительные мощности. В целом же в случае необходимости от новой подстанции можно будет запитать два ближайших квартала.
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