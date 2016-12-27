Петербургские энергетики зарыли в землю первую подстанцию

Подземное электрическое царство теперь есть в Центральном районе Петербурга.

Так называемая первая углубленная подстанция открылась во дворе на Галерной улице. Это новейшее технологическое решение в России. Всё оборудование находится под землей, на поверхности лишь несколько герметичных люков с несколькими степенями защиты и вентиляция, которая обустроена как скамейки для горожан. Даже зимой они остаются теплыми. В эксплуатацию новейшую подземную подстанцию ввели в присутствии журналистов.Подстанция оборудована автоматической системой учета и интеллектуальными счетчиками электроэнергии. В планах компании — строительство второй такой подстанции, она откроется в феврале на набережной реки Мойки.А среди потребителей первой пока один жилой дом и особняк Штиглица, во дворе которого она и располагается. Зданию во время ремонта потребуются дополнительные мощности. В целом же в случае необходимости от новой подстанции можно будет запитать два ближайших квартала.