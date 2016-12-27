Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком

Опубликовано видео штурма квартиры на Ельнинской улице и освобождения пенсионерки, захваченной стрелком.
Напомним, в ночь на 27 декабря на Ельнинской улице на западе столицы мужчина, подозреваемый в ограблении фитнес-клуба, открыл огонь по стражам порядка.
Злоумышленник ранил трех полицейских и двух коммунальщиков, которые помогали взломать дверь. Кроме того, преступник взял в заложницы 75-летнюю соседку.
После переговоров и попытки штурма стрелок совершил самоубийство. Находившаяся в заложницах пенсионерка не пострадала.
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