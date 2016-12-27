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  • 27.12, 18:49
Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком. кражи и ограбления, Москва, полиция, самоубийства, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком

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Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком

Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком

Обнародовано видео штурма квартиры с московским стрелком

    Опубликовано видео штурма квартиры на Ельнинской улице и освобождения пенсионерки, захваченной стрелком.

    На записи видно, как вооруженные бойцы Росгвардии заходят в квартиру, прикрываясь щитами. Они выводят 75-летнюю заложницу, а потом проходят в помещение и понимают, что злоумышленник уже покончил с собой.

    Напомним, в ночь на 27 декабря на Ельнинской улице на западе столицы мужчина, подозреваемый в ограблении фитнес-клуба, открыл огонь по стражам порядка.

    Злоумышленник ранил трех полицейских и двух коммунальщиков, которые помогали взломать дверь. Кроме того, преступник взял в заложницы 75-летнюю соседку.

    После переговоров и попытки штурма стрелок совершил самоубийство. Находившаяся в заложницах пенсионерка не пострадала.

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