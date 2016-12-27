Журналисты гадают, сколько будет стоить поездка по питерскому ЗСД

Сегодня появилась информация об ориентировочной стоимости проезда по скоростной дороге.Фонтанка.ру» выяснили, во сколько обойдется проезд по Западному скоростному диаметру в наступающем году. «Магистраль Северной столицы», однако, эти цифры не подтверждает и подчеркивает, что уровень тарифов пока не определен и стоимость будет известна только в январе.
Тем не менее сообщается, что в 2017-м водители легковых машин заплатят за проезд по центральному участку ЗСД — 100 рублей, по северному — 110, южному — 90. Это цены перемещений по трассе днем без транспондера. Со считывающим устройством экономия может составить до 15%. Впрочем, в теории стоимость поездки может возрасти, потому что пока названные тарифы ниже максимально допустимых.
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