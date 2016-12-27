Монголия попросила у России 100 млрд рублей неизвестно на что

Правительство Монголии обратилось к России с просьбой предоставить льготный кредит на сумму около 100 млрд рублей, однако не объяснило, для каких целей стране нужна такая сумма.

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Монголия

Об этом говорится в протоколе 20-го заседания российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Также в протоколе отмечается, что Россия рассмотрела обращение и отказала Монголии в выдаче кредита, объяснив отказ тем, что цели, на которые понадобились финансы, остались невыясненными.: «В отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметров российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров».Кроме этого, сообщается, что Монголия просит ВТБ предоставить кредит на 200 млн долларов под долгосрочные закупки российских нефтепродуктов и улучшения условий по процентным ставкам при предоставлении кредита.Заседание межправительственной комиссии прошло в Улан-Баторе 13 декабря.