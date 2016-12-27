#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 18:48
В печально известные дома ГК «Город» начали подавать тепло. Санкт-Петербург, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В печально известные дома ГК «Город» начали подавать тепло

комментировать

В печально известные дома ГК «Город» начали подавать тепло

В печально известные дома ГК «Город» начали подавать тепло

    Сегодня зампредседателя комитета по строительству Петербурга рассказал, как городские власти контролируют достройку и сдачу домов, сроки которых либо рискуют быть сорваны, либо уже истекли.

    Так, свыше двух тысяч петербуржцев на данный момент являются покупателями жилья в проблемных объектах. Наиболее известны и самые крупные по площади, а также количеству дольщиков — это объекты группы компаний «Город». Покупатели квартир неоднократно выходили на митинги, обращались в различные инстанции и даже к президенту.

    В 2016-м дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В структурах Смольного с удовлетворением отмечают, что разработанный городскими чиновниками план сработал. К примеру, в объекты ГК «Город» на Ленинском проспекте недавно было подано тепло.

    На протяжении нескольких лет недостроенные здания «Города» стояли даже без окон. Представитель комитета по строительству добавил: почти на половине всех проблемных строек Петербурга все работы завершены, и в 2017-ом они будут сданы в эксплуатацию.

    Новости по теме

    Конфликт петербургских дольщиков с ГК «Город»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru