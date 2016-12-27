В печально известные дома ГК «Город» начали подавать тепло

Сегодня зампредседателя комитета по строительству Петербурга рассказал, как городские власти контролируют достройку и сдачу домов, сроки которых либо рискуют быть сорваны, либо уже истекли.
В 2016-м дело удалось сдвинуть с мертвой точки. В структурах Смольного с удовлетворением отмечают, что разработанный городскими чиновниками план сработал. К примеру, в объекты ГК «Город» на Ленинском проспекте недавно было подано тепло.
На протяжении нескольких лет недостроенные здания «Города» стояли даже без окон. Представитель комитета по строительству добавил: почти на половине всех проблемных строек Петербурга все работы завершены, и в 2017-ом они будут сданы в эксплуатацию.
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