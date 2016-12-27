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  • 27.12, 18:49

Минтранс: Ту-154 распался на несколько фрагментов

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Минтранс: Ту-154 распался на несколько фрагментов

Минтранс: <nobr>Ту-154</nobr> распался на несколько фрагментов

Говорить о том, что от разбившегося в Чёрном море самолета, осталась некая основная часть, невозможно, сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов.

Глава Минтранса отметил, что есть несколько локализованных зон нахождения фрагментов самолета. Основное место поисков находится в миле от берега.

Максим Соколов, глава Минтранса: «Основная зона была, и мы по ней сейчас работаем, там именно сконцентрировано большое количество судов. И эта зона находится в пределах одной морской мили от береговой линии на глубине от 17 до 30 метров».

Ранее все эксперты, работающие на месте ЧП, обращали внимание на огромную территорию, по которой разбросаны обломки самолета. Радиус поиска — 10 километров. Самая дальняя точка — 8 километров от берега.

Сегодня водолазы МЧС обнаружили на месте крушения двигатель Ту-154, который развалился на три части, а также стойку шасси и элементы обшивки. Также из-под воды уже достали первый черный ящик. Его доставили в Москву на экспертизу. По данным силовиков, этот бортовой самописец хорошо сохранился и фиксировал основные параметры работы воздушного судна вплоть до его разрушения.

Специалисты уже приступают к расшифровке записи накопителя информации, но эти вопросы находятся в компетенции спецкомиссии, созданной Минобороны, подчеркнул глава Минтранса. Уже известно, что в момент трагедии Ту-154 пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом. Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию, это увеличило подъемную силу крыла. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Чёрном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. В качестве основных версий катастрофы рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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