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  • 27.12, 18:49
Интернет-радио Мариинки транслировало записи ансамбля Александрова. Мариинский театр, Санкт-Петербург, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Интернет-радио Мариинки транслировало записи ансамбля Александрова

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Интернет-радио Мариинки транслировало записи ансамбля Александрова

<nobr>Интернет-радио</nobr> Мариинки транслировало записи ансамбля Александрова

    Ведущий театр Северной столицы почтил память жертв крушения Ту-154 с помощью музыки.

    Мариинский театр посвятил памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем траурный эфир интернет-радиостанции. В течение дня на «Мариинский FM» звучали записи ансамбля имени Александрова. Это знаменитая «Калинка», «Вечерний звон», «Катюша» и другие.

    Напомним: на борту разбившегося в Сочи Ту-154 находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — военнослужащие, представители Минобороны, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, съемочные группы трех телеканалов и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу на базу Хмеймим в Сирии.

    Сегодня в результате поисковой операции был обнаружен основной бортовой самописец Ту-154. Самолетом военно-транспортной авиации прибор доставлен в Москву. В ближайшее время эксперты Центрального научно-исследовательского института ВВС приступят к расшифровке.

    К этому времени водолазы подняли на поверхность тела 12-ти жертв авиакатастрофы. По информации СМИ, удалось опознать двоих погибших. Это командир экипажа Роман Волков, он родом из Гатчинского района Ленобласти, и помощник начальника департамента культуры Минобороны Оксана Бадрутдинова, ранее работавшая в администрации Петербурга.

    Операция на месте крушения самолета в Черном море продолжается. К поискам присоединились и глубоководные аппараты Русского географического общества.

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