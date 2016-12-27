Интернет-радио Мариинки транслировало записи ансамбля Александрова

Ведущий театр Северной столицы почтил память жертв крушения
Ту-154 с помощью музыки.
Напомним: на борту разбившегося в Сочи Ту-154 находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них — военнослужащие, представители Минобороны, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, съемочные группы трех телеканалов и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом российскую авиагруппу на базу Хмеймим в Сирии.
Сегодня в результате поисковой операции был обнаружен основной бортовой самописец Ту-154. Самолетом военно-транспортной авиации прибор доставлен в Москву. В ближайшее время эксперты Центрального научно-исследовательского института ВВС приступят к расшифровке.
К этому времени водолазы подняли на поверхность тела 12-ти жертв авиакатастрофы. По информации СМИ, удалось опознать двоих погибших. Это командир экипажа Роман Волков, он родом из Гатчинского района Ленобласти, и помощник начальника департамента культуры Минобороны Оксана Бадрутдинова, ранее работавшая в администрации Петербурга.
Операция на месте крушения самолета в Черном море продолжается. К поискам присоединились и глубоководные аппараты Русского географического общества.
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