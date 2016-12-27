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  • 27.12, 18:49

Ту-154 упал в Чёрное море на скорости более 500 км/ч

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Ту-154 упал в Чёрное море на скорости более 500 км/ч

<nobr>Ту-154</nobr> упал в Чёрное море на скорости более 500 км/ч

В момент трагедии Ту-154 пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла — прим. ред.).

Источник: «При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа (угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью — прим. ред.). По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч».

Другой источник, близкий к расследованию трагедии, сообщил, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Не исключается и сочетание нескольких причин одновременно, в их числе — ошибочные действия экипажа и неполадка одного из двигателей.

Сегодня в Подмосковье на экспертизу доставили один из трех черных ящиков самолета, который нашли под кабиной пилота. Возможно, информация, проливающая свет на обстоятельства крушения, начнет поступать в течение суток. Также водолазы установили местонахождение второго черного ящика.

В ходе поисковой операции в Чёрном море сегодня обнаружены двигатель Ту-154, который развалился на три части, а также стойку шасси и элементы обшивки.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

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