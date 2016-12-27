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  • 27.12, 17:02
Шойгу пообещал восстановить ансамбль имени Александрова. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шойгу пообещал восстановить ансамбль имени Александрова

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Шойгу пообещал восстановить ансамбль имени Александрова

Шойгу пообещал восстановить ансамбль имени Александрова

    Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании оборонного ведомства заявил, что ансамбль имени Александрова необходимо восстановить как можно скорее.

    По словам Шойгу, военное ведомство сделает для этого все возможное. Первым этапом станет выделение ансамблю служебных квартир.

    Сергей Шойгу: «Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных сил Российской Федерации».

    Селекторное совещание оборонного ведомства началось с минуты молчания по погибшим в крушении Ту-154. После чего на заседании зашла речь о гумпомощи, которую хотела доставить больницам Алеппо Доктор Лиза. Шойгу заявил, что все медикаменты и вещи уже находятся на авиабазе «Хмеймим», и до Нового года наши военные передадут их нуждающимся. Также министр обороны добавил, что в честь Елизаветы Глинки будет названа одна из московских больниц.

    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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