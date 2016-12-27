Глава Минприроды назвал негодяями убийц медведя в Якутии

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что живодеры, задавившие медведя в Якутии, должны понести самое серьезное наказание.
Сергей Донской, министр природных ресурсов РФ: «Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь — это не краснокнижное животное, но такая расправа — иначе не назовешь — от этого не перестает быть уголовным преступлением. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!!!»
Также глава Минприроды в своем Facebook отметил, что сегодня обратится в Генпрокуратуру по факту жестокого обращения с животным.
видео с жестоким убийством медведя. Животное, пытавшееся сбежать по глубокому снег, несколько раз переехали «Уралом», а потом добили ломом.
Теперь привлечь живодеров к ответственности требуют охотники и зоозащитники. Сыщики проводят процессуальную проверку по статье «Жестокое обращение с животными».
Комментарии