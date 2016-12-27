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  • 27.12, 17:03

Глава Минприроды назвал негодяями убийц медведя в Якутии

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Глава Минприроды назвал негодяями убийц медведя в Якутии

Глава Минприроды назвал негодяями убийц медведя в Якутии

Глава Минприроды назвал негодяями убийц медведя в Якутии

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что живодеры, задавившие медведя в Якутии, должны понести самое серьезное наказание.

Убийство медведя министр природных ресурсов назвал расправой.

Сергей Донской, министр природных ресурсов РФ: «Будем добиваться, чтобы эти негодяи понесли самое серьезное наказание. Конечно, бурый медведь — это не краснокнижное животное, но такая расправа — иначе не назовешь — от этого не перестает быть уголовным преступлением. За такие преступления должны быть реальные уголовные сроки!!!»

Также глава Минприроды в своем Facebook отметил, что сегодня обратится в Генпрокуратуру по факту жестокого обращения с животным.

Напомним, громкий скандала вспыхнул после появления в Сети видео с жестоким убийством медведя. Животное, пытавшееся сбежать по глубокому снег, несколько раз переехали «Уралом», а потом добили ломом.

Теперь привлечь живодеров к ответственности требуют охотники и зоозащитники. Сыщики проводят процессуальную проверку по статье «Жестокое обращение с животными».

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