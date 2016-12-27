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  • 27.12, 17:03

Россияне смогут расплачиваться с помощью Android-смартфонов в 2017 году

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Россияне смогут расплачиваться с помощью Android-смартфонов в 2017 году

Россияне смогут расплачиваться с помощью <nobr>Android-смартфонов</nobr> в 2017 году

Система Android Pay, позволяющая рассчитываться за покупки с помощью смартфона, полноценно заработает в России уже в следующем году.

По мнению экспертов, такой способ оплаты будет пользоваться большой популярностью. Ведь расплачиваться с помощью смартфона не только безопасно, но и удобно. Вводить PIN карты при этом не требуется — покупателя идентифицируют с помощью отпечатка пальца или специально запрашиваемого кода.

Как отмечают «Известия», проект по оплате покупок с помощью смартфонов на базе Android будет реализован в партнерстве с несколькими банками.

Надо сказать, что сейчас платить с помощью своего телефона могут обладатели iPhone, где используется технология Apple Pay, и некоторых моделей Samsung. Надо сказать, что смартфоны на базе Android занимают наибольшую долю российского рынка (87%).

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