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  • 27.12, 17:02

НТВ принимает соболезнования в связи с гибелью журналистов в авиакатастрофе

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  • Сайт НТВ
НТВ принимает соболезнования в связи с гибелью журналистов в авиакатастрофе

НТВ принимает соболезнования в связи с гибелью журналистов в авиакатастрофе

НТВ принимает соболезнования в связи с гибелью журналистов в авиакатастрофе
  • Сайт НТВ

    • В адрес НТВ приходят многочисленные послания со словами соболезнования в связи с трагической гибелью журналистов телекомпании. Корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были среди 92 человек, находившихся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря потерпел крушение при вылете из Сочи в сирийскую Латакию.

    Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова: «Мы выражаем искренние и глубокие соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших тележурналистов. Мы понимаем, какой большой человеческой и профессиональной трагедией является эта потеря для всех сотрудников телекомпании НТВ. Но у нас нет сомнения, что место погибших займут их не менее отважные товарищи и честная и профессиональная работа отечественной тележурналистики не прервется ни на минуту».

    Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ: «Особенно тяжело осознавать, что один из погибших — наш выпускник. Евгений Толстов окончил факультет журналистики в 1997 году. Студенты и преподаватели факультета скорбят о тяжелой утрате вместе с родными, близкими, коллегами погибших, вместе со всей страной».

    Михаил Швыдкой, председатель совета «Комитета индустриальных телевизионных премий»: «Скорбим вместе с Вами о тяжелой утрате, которая постигла все телевизионное сообщество России…».

    Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ: «Уверен, добрая память о Ваших коллегах, посвятивших журналистской деятельности не один год своей жизни, навсегда останется в сердцах родных, друзей и знакомых».

    Талгат Даджуддин, Верховный муфтий России: «От имени миллионов мусульман России просим принять наши искренние соболезнования Вам, всем сотрудникам телекомпании НТВ, семьям, родным и близким погибших».

    Виктор Золотов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ: «Мы глубоко скорбим и разделяем с Вами тяжесть утраты. Знаем, что Михаил, Олег и Евгений были талантливыми сотрудниками, преданными своему делу. Особенно тесно с войсками Росгвардии в рамках программы „Смотр“ работал звукооператор Евгений Толстов, которого мы запомним настоящим профессионалом, надежным другом, отзывчивым и чутким товарищем».

    Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: «Печальное известие о гибели съемочной группы телекомпании НТВ в результате авиакатастрофы над Черным морем с глубокой болью и скорбью воспринято не только среди белорусских коллег, но и всего народа братской страны».

    Напомним, что в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем, помимо журналистов НТВ, погибли корреспонденты Первого канала и телеканала «Звезда», почти весь основной состав ансамбля имени Александрова и известный общественный деятель Елизавета Глинка.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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