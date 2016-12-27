НТВ принимает соболезнования в связи с гибелью журналистов в авиакатастрофе

В адрес НТВ приходят многочисленные послания со словами соболезнования в связи с трагической гибелью журналистов телекомпании.
Корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов были среди 92 человек, находившихся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который 25 декабря потерпел крушение при вылете из Сочи в сирийскую Латакию.
Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ: «Особенно тяжело осознавать, что один из погибших — наш выпускник. Евгений Толстов окончил факультет журналистики в 1997 году. Студенты и преподаватели факультета скорбят о тяжелой утрате вместе с родными, близкими, коллегами погибших, вместе со всей страной».
Михаил Швыдкой, председатель совета «Комитета индустриальных телевизионных премий»: «Скорбим вместе с Вами о тяжелой утрате, которая постигла все телевизионное сообщество России…».
Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ: «Уверен, добрая память о Ваших коллегах, посвятивших журналистской деятельности не один год своей жизни, навсегда останется в сердцах родных, друзей и знакомых».
Талгат Даджуддин, Верховный муфтий России: «От имени миллионов мусульман России просим принять наши искренние соболезнования Вам, всем сотрудникам телекомпании НТВ, семьям, родным и близким погибших».
Виктор Золотов, главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ: «Мы глубоко скорбим и разделяем с Вами тяжесть утраты. Знаем, что Михаил, Олег и Евгений были талантливыми сотрудниками, преданными своему делу. Особенно тесно с войсками Росгвардии в рамках программы „Смотр“ работал звукооператор Евгений Толстов, которого мы запомним настоящим профессионалом, надежным другом, отзывчивым и чутким товарищем».
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: «Печальное известие о гибели съемочной группы телекомпании НТВ в результате авиакатастрофы над Черным морем с глубокой болью и скорбью воспринято не только среди белорусских коллег, но и всего народа братской страны».
журналистов НТВ, погибли корреспонденты Первого канала и телеканала «Звезда», почти весь основной состав ансамбля имени Александрова и известный общественный деятель Елизавета Глинка.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии