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  • 27.12, 15:11

Мирошниченко назвала сообщения о своей госпитализации «диким розыгрышем»

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Мирошниченко назвала сообщения о своей госпитализации «диким розыгрышем»

Мирошниченко назвала сообщения о своей госпитализации «диким розыгрышем»

Ранее СМИ сообщили, что 74-летняя актриса госпитализирована в одну из московских клиник с жалобами на острую боль.

Народная артистка РФ Ирина Мирошниченко заявила, что данные, которые распространяют СМИ, это «дикий розыгрыш» и попросила оставить ее в покое, сообщает РИА Новости.

Ирина Мирошниченко: «Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое».

Мирошниченко снялась в таких фильмах как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре». В 80-м году Мирошниченко перенесла серьезную травму, повредив позвоночник в аварии. Потом у актрисы начались проблемы с ногами. Она лечилась за границей, проходила курс реабилитации с лечением в термальных источниках.

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