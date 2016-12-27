Мирошниченко назвала сообщения о своей госпитализации «диким розыгрышем»

Ранее СМИ сообщили, что
РИА Новости.
74-летняя актриса госпитализирована в одну из московских клиник с жалобами на острую боль.
Ирина Мирошниченко: «Все эти сплетни — какой-то дикий розыгрыш. Я работаю, оставьте меня в покое».
Мирошниченко снялась в таких фильмах как «Я шагаю по Москве», «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре». В 80-м году Мирошниченко перенесла серьезную травму, повредив позвоночник в аварии. Потом у актрисы начались проблемы с ногами. Она лечилась за границей, проходила курс реабилитации с лечением в термальных источниках.
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