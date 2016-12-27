В Челябинске задержали опасного лихача-нарушителя

Лихача, который демонстрировал свое превосходство на дороге, задержали полицейские.

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Челябинск

Автовладелец в центре города, прямо посреди проезжей части устроил настоящее представление: пустил машину в эффектный занос. Очевидцы сняли эту выходку на видео и предоставили запись правоохранителям.Именно благодаря этим кадрам, полицейские Челябинска смогли установить личность человека, который средь бела дня устроил в центре города опасный дрифт. Камеру мобильного включил кто-то из прохожих, когда увидел на дороге, казалось, неуправляемую иномарку. Легковушку бросало из стороны в сторону, она то и дело пересекала сплошную линию. Затем автомобиль вдруг остановился. И это, как выяснилось, было лишь началом.Водитель с пассажиром быстро поменялись местами и устроили новые виражи. Вот автомобиль несколько раз выезжает на «встречку», при этом на дороге пешеходы и другие участники дорожного движения. Лишь чудом никто не пострадал. Когда хозяина авто привели в отдел, оказалось, что он для него чуть ли не дом родной. Количество нарушений ПДД 21-летний местный житель даже вспомнить не смог.Сотрудникам полиции потребовалось немало времени, чтобы посчитать все нарушения. Штрафов у любителя опасной езды набралось на 70 тысяч рублей., командир полка ДПС ГИБДД по Челябинску: «Водитель 1995 года рождения, который 125 раз привлекался к административной ответственности, штрафы не оплачивает. В отношении него было возбуждено административное производство».Несмотря на то что лихач обещал сотрудникам полиции впредь не гонять, инспекторы составили на владельца иномарки 10 протоколов. Среди которых управление автомобилем без государственного регистрационного знака, тонировка не отвечающая требованиям и вовремя неоплаченные штрафы. В ближайшее время все собранные материалы будут переданы в районный суд.Подробности