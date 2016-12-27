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  • 27.12, 15:11

В Москве задержали подельника стрелка, открывшего огонь по полицейским

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В Москве задержали подельника стрелка, открывшего огонь по полицейским

В Москве задержали подельника стрелка, открывшего огонь по полицейским

Полицейские задержали подельника стрелка, ранившего пятерых человек при попытке задержания на западе Москвы и позже покончившего с собой.

Об этом рассказал РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУМВД столицы Александр Князев.

Александр Князев: «Сегодня сотрудники столичной полиции задержали второго подозреваемого в нападении на фитнес-клуб на западе Москвы».

В ГУМВД столицы также сообщили, что покончивший с собой стрелок и его подельник подозреваются в ограблении фитнес-клуба на улице Крылатские холмы.

По предварительной информации, утром 26 декабря подозреваемые в масках вошли в фитнес-клуб, связали администратора и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей.

Правоохранители по горячим следам установили два адреса, по которым могли скрываться злоумышленники.

В ходе следственных действий по одному из адресов был обнаружен мужчина, который и открыл стрельбу по полицейским и сотрудникам городского учреждения «Жилищник». При этом он ранил трех полицейских и двух коммунальщиков. Кроме этого, преступник взял в заложницы свою соседку.

Позже стрелок покончил с собой. Находившаяся в заложницах женщина не пострадала.

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