В Москве задержали подельника стрелка, открывшего огонь по полицейским

Полицейские задержали подельника стрелка, ранившего пятерых человек при попытке задержания на западе Москвы и позже покончившего с собой.
РИА Новости начальник управления информации и общественных связей ГУМВД столицы Александр Князев.
Александр Князев: «Сегодня сотрудники столичной полиции задержали второго подозреваемого в нападении на фитнес-клуб на западе Москвы».
В ГУМВД столицы также сообщили, что покончивший с собой стрелок и его подельник подозреваются в ограблении фитнес-клуба на улице Крылатские холмы.
Правоохранители по горячим следам установили два адреса, по которым могли скрываться злоумышленники.
В ходе следственных действий по одному из адресов был обнаружен мужчина, который и открыл стрельбу по полицейским и сотрудникам городского учреждения «Жилищник». При этом он ранил трех полицейских и двух коммунальщиков. Кроме этого, преступник взял в заложницы свою соседку.
Позже стрелок покончил с собой. Находившаяся в заложницах женщина не пострадала.
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