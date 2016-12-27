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  • 27.12, 13:15
ФАС установила завышение цен на препараты от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. ФАС, госзакупки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ФАС установила завышение цен на препараты от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

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ФАС установила завышение цен на препараты от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

ФАС установила завышение цен на препараты от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

    ФАС узнала, что государство в этом году закупило целый ряд препаратов, стоимость которых была выше, чем в других странах. Выяснилось это в ходе международного сравнительного исследования цен на дорогостоящие лекарства.

    Как пишет «Коммерсант», рассматривали 292 препарата в 44 странах мира. Стоимость 90 из них — значительно превысила наименьшие цены в других странах. Это препараты, которые используются при лечении сложных генетических заболеваний, а также при лечении ВИЧ, гепатитов и туберкулеза.

    Ведомство уже обратилось к производителям этих лекарств в России с предложением добровольно снизить завышенную стоимость, и многие компании согласились пойти навстречу.

    Таким образом, цены придется опустить от 21% до 88%. По оценкам ФАС, в следующем году это позволит государству сэкономить на закупках этих средств около 5 миллиардов рублей.

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