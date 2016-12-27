#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 13:15
В Новосибирске раскупают квартиры-кладовки площадью 10 квадратных метров. жилье, Новосибирск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Новосибирске раскупают квартиры-кладовки площадью 10 квадратных метров

комментировать

В Новосибирске раскупают квартиры-кладовки площадью 10 квадратных метров

В Новосибирске раскупают <nobr>квартиры-кладовки</nobr> площадью 10 квадратных метров

    Новый тренд появился на рынке недвижимости Новосибирска. Большой популярностью у местных жителей начинают пользоваться так называемые микроквартиры. Площадь — всего около 10 квадратов, а расходятся такие объекты очень быстро.

    Корреспондент НТВ Влада Копыловская — о любви к маленьким помещениям.

    Комнатка с воображаемым комфортом на окраине Новосибирска: площадь — 8 квадратных метров, микрочайник, мини-плитка, кулер для питья и для мытья посуды и холодильник как в СССР — в авоське за окном.  Открывать окно приходится часто: душно, вентиляции нет. Удобства жителю второго этажа пока приносят  неудобства.

    Евгений: «Санузел временно на 10-м этаже».

    Предметы роскоши у Евгения — домашний кинотеатр во всю стену, который он запускает с помощью проектора. Самое дорогое — диван, на котором мужчина проводит все свое свободное время.

    Евгений: «Диван стоит 50 тысяч, а квартира стоит 100 тысяч».

    Год назад молодому фрилансеру-архитектору досталась кладовка в новом жилом комплексе. С квартплатой всего 300 рублей в месяц. Он сдал свою большую квартиру в центре, решил пожить здесь в качестве эксперимента.  У Раскольникова в «Преступлении и наказании» была клетушка в шесть шагов, у Евгения комнатка поменьше. К топору его не тянет. Здесь он даже устраивает вечеринки. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru