В Новосибирске раскупают квартиры-кладовки площадью 10 квадратных метров

Новый тренд появился на рынке недвижимости Новосибирска. Большой популярностью у местных жителей начинают пользоваться так называемые микроквартиры. Площадь — всего около 10 квадратов, а расходятся такие объекты очень быстро.

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Новосибирск

— о любви к маленьким помещениям.Комнатка с воображаемым комфортом на окраине Новосибирска: площадь — 8 квадратных метров, микрочайник, мини-плитка, кулер для питья и для мытья посуды и холодильник как в СССР — в авоське за окном. Открывать окно приходится часто: душно, вентиляции нет. Удобства жителю второго этажа пока приносят неудобства.: «Санузел временно на 10-м этаже».Предметы роскоши у Евгения — домашний кинотеатр во всю стену, который он запускает с помощью проектора. Самое дорогое — диван, на котором мужчина проводит все свое свободное время.: «Диван стоит 50 тысяч, а квартира стоит 100 тысяч».Год назад молодому фрилансеру-архитектору досталась кладовка в новом жилом комплексе. С квартплатой всего 300 рублей в месяц. Он сдал свою большую квартиру в центре, решил пожить здесь в качестве эксперимента. У Раскольникова в «Преступлении и наказании» была клетушка в шесть шагов, у Евгения комнатка поменьше. К топору его не тянет. Здесь он даже устраивает вечеринки. Подробнее — в видеоматериале НТВ.