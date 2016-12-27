В Нигерии толпа растерзала террористку с несработавшим поясом смертника

Daily Mail.
Террористка-смертница несколько раз не смогла привести в действие взрывное устройство. После этого разъяренная толпа устроила самосуд и забила женщину до смерти.
По информации издания, террористок было двое. Одна из них привела в действие закрепленную на теле бомбу, однако убила только себя. У второй пояс смертника не сработал. Женщина пыталась активировать адскую машинку несколько раз, это заметили окружающие, которые набросились на нее, повалили на землю и забили до смерти.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Однако местные силовики полагают, что за случившимся стоит группировка «Боко Харам». Весной 2015 года эта группировка, название которой переводится как «западное образование — грех», присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Напомним, что 10 декабря две школьницы взорвали себя на рынке на северо-востоке Нигерии, убив более 50 человек.
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