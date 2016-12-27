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  • 27.12, 13:15

Ипотечный должник пытался сжечь себя в подмосковном банке

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Ипотечный должник пытался сжечь себя в подмосковном банке

Ипотечный должник пытался сжечь себя в подмосковном банке

Мужчину задержали. Правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По данным МВД, мужчина облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, если ему не снизят ставку по кредиту. Также в полиции сообщили, что задержанный успел нанести себе ножевое ранение. Сейчас его доставили в больницу, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По другим данным, неизвестный мужчина угрожал произвести взрыв самодельного устройства. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Подмосковья.

Источник: «Неизвестный сегодня вошел в отделение банка, расположенное на Цветном бульваре Орехово-Зуева, где угрожал произвести взрыв самодельного устройства. Правонарушитель был задержан прибывшими на место ЧП сотрудниками Росгвардии и полиции».

Ранее третий источник в экстренных службах Московской области утверждал, что на мужчине был надет муляж пояса смертника, и правонарушителя обезвредил охранник.

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