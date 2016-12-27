Родители добились отмены религиозного курса «Истоки» в московской школе

Родители учеников московской школы №2065, обратившиеся в Генпрокуратуру с жалобой на навязывание «религиозной идеологии», добились отмены курса «Истоки» для всех пятых классов.РИА Новости.
Представитель инициативной группы: «У нас получилось. Позвонили представители Совета школы, предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают „Истоки“».
Ранее сообщалось, что недовольство родителей вызвало «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» на уроках предметного курса «Истоки». Родители заявили, что считают предмет «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику». По их мнению, курс «Истоки» носит ярко выраженный конфессиональный уклон, но при этом считается «обязательным для всех учеников, среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики». В департаменте образования Москвы в свою очередь утверждали, что курс является факультативным.
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