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  • 27.12, 13:15

Родители добились отмены религиозного курса «Истоки» в московской школе

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Родители добились отмены религиозного курса «Истоки» в московской школе

Родители добились отмены религиозного курса «Истоки» в московской школе

Родители учеников московской школы №2065, обратившиеся в Генпрокуратуру с жалобой на навязывание «религиозной идеологии», добились отмены курса «Истоки» для всех пятых классов.

Представитель инициативной группы родителей рассказала, что совет школы предложил им заменить вызвавший нарекания предмет курсом «Основы светской этики». По словам женщины, с этим предложением все согласились, передает РИА Новости.

Представитель инициативной группы: «У нас получилось. Позвонили представители Совета школы, предложили согласовать учебник по светской этике с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают „Истоки“».

Ранее сообщалось, что недовольство родителей вызвало «навязывание религиозной идеологии департаментом образования» на уроках предметного курса «Истоки». Родители заявили, что считают предмет «антинаучной манипуляцией» и «давлением на детскую психику». По их мнению, курс «Истоки» носит ярко выраженный конфессиональный уклон, но при этом считается «обязательным для всех учеников, среди которых есть также мусульмане, иудеи и католики». В департаменте образования Москвы в свою очередь утверждали, что курс является факультативным.

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