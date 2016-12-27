Авиаэксперт усомнился в словах свидетеля катастрофы Ту-154

Авиаэксперт заявил, что словам очевидца, рассказавшему о «странном положении»
Ту-154 перед крушением, нельзя доверять на 100%.
Олег Смирнов: «Все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно? Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно».
Также специалист подчеркнул, что свидетель мог что-то разглядеть только в том случае, если он находился в море. С берега же он мог увидеть только удаляющийся самолет, передает НСН.
собирался совершить посадку на море. При этом очевидец отметил, что самолет шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, и сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе».
Сейчас ведется расследование авиакатастрофы. Основные версии трагедии — техническое состояние самолета или ошибки пилотирования.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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