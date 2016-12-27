#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 13:15

Авиаэксперт усомнился в словах свидетеля катастрофы Ту-154

13 комментариев

Авиаэксперт усомнился в словах свидетеля катастрофы Ту-154

Авиаэксперт усомнился в словах свидетеля катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Авиаэксперт заявил, что словам очевидца, рассказавшему о «странном положении» Ту-154 перед крушением, нельзя доверять на 100%.

Бывший замминистра гражданской авиации СССР и заслуженный пилот Олег Смирнов отметил, что свидетель вряд ли мог ночью разглядеть конфигурацию самолета.

Олег Смирнов: «Все это происходило ночью. Представьте себе, ночь, ничего не видно, и вы вдруг видите, что самолет летит с задранным носом. Как это возможно? Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно».

Также специалист подчеркнул, что свидетель мог что-то разглядеть только в том случае, если он находился в море. С берега же он мог увидеть только удаляющийся самолет, передает НСН.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что очевидцем крушения Ту-154 стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. Он заявил, что самолет, вылетевший из Адлера, вместо того, чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться, как будто собирался совершить посадку на море. При этом очевидец отметил, что самолет шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, и сравнил Ту-154 с «мотоциклом на заднем колесе».

Сейчас ведется расследование авиакатастрофы. Основные версии трагедии — техническое состояние самолета или ошибки пилотирования.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru