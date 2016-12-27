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  • 27.12, 13:15

На НТВ стартует комедийный сериал «Стройка»

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На НТВ стартует комедийный сериал «Стройка»

На НТВ стартует комедийный сериал «Стройка»

2 января на телеканале НТВ начинается новый комедийный сериал «Стройка». Режиссёр Роман Самгин («Универ», «Чета Пиночетов») собрал в кадре звёздную команду. Главные роли в сериале исполняют Эдуард Радзюкевич, Артём Григорьев, Ирина Таранник, Никита Панфилов и Юлия Михалкова.

В центре истории — «непримиримые противоречия», в которых погрязли супруги Морозовы. Максим Морозов (Артём Григорьев) и его беременная жена Катя (Ирина Таранник) обращаются в суд с заявлением о разводе. Каждая из сторон просит судью (Эдуард Радзюкевич) отдать злополучный дом другому. Чтобы разобраться в этом деле, предстоит покопаться в истории семьи Морозовых.

День за днем Максим и Катя совершали все ошибки «новичков». Желая сэкономить, Морозовы идут наперекор известной поговорке: тщетно ищут хороших рабочих, покупают окна по акции, а потом пытаются их продать, самостоятельно разбираются в тонкостях прокладки труб, а в итоге платят больше за устранение неполадок. Но пройдя через все испытания, Морозовы станут настоящими экспертами в ремонте. Но нужен ли им будет в итоге этот злополучный дом?

Премьера сериала «Стройка» состоится на телеканале НТВ 2 января.

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