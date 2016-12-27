«Хакер нового мира» объявил о взломе визового центра РФ в США

В Штатах хакеры взломали базу данных американцев, которые подают документы для получения российской визы, сообщают СМИ.BuzzFeed.
Интернет-ресурс сообщает, что информацию о взломе им предоставил сам хакер, выложив несколько скриншотов с именами, электронными адресами и телефонами американцев, обратившихся за визами. Киберхулиган представился именем Капусткий, ему 17 лет, он — член группы «Хакеры нового мира».
В визовом центре подтвердили взлом, сообщив, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации примерно трех тысяч клиентов. Компания обратилась в министерство внутренней безопасности США в связи с инцидентом, однако выяснилось, что юный хакер уже сам предоставил в ведомство информацию об уязвимости компьютерных систем визового центра.
Хакер Капусткий заявил, что не станет публиковать клиентскую базу, но призвал руководство визового центра лучше заботиться о внутренней безопасности компании.
Комментарии