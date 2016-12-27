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  • 27.12, 13:15

«Хакер нового мира» объявил о взломе визового центра РФ в США

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«Хакер нового мира» объявил о взломе визового центра РФ в США

«Хакер нового мира» объявил о взломе визового центра РФ в США

В Штатах хакеры взломали базу данных американцев, которые подают документы для получения российской визы, сообщают СМИ.

Речь идет о так называемом Российском визовом центре, который оказывает гражданам США помощь для получения визы для поездок в Россию, отмечает BuzzFeed.

Интернет-ресурс сообщает, что информацию о взломе им предоставил сам хакер, выложив несколько скриншотов с именами, электронными адресами и телефонами американцев, обратившихся за визами. Киберхулиган представился именем Капусткий, ему 17 лет, он — член группы «Хакеры нового мира».

В визовом центре подтвердили взлом, сообщив, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации примерно трех тысяч клиентов. Компания обратилась в министерство внутренней безопасности США в связи с инцидентом, однако выяснилось, что юный хакер уже сам предоставил в ведомство информацию об уязвимости компьютерных систем визового центра.

Хакер Капусткий заявил, что не станет публиковать клиентскую базу, но призвал руководство визового центра лучше заботиться о внутренней безопасности компании.

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