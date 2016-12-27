Юрий Лужков выписан из больницы

Юрий Лужков, госпитализированный в Москве 23 декабря, покинул больницу.
Как сообщили представители Лужкова, новогодние праздники экс-мэр проведет в кругу родных и близких, передает ТАСС. Встретить Новый год бывший мэр планирует на горнолыжном курорте.
Напомним, Юрий Лужков попал в больницу после встречи с ректором МГУ Виктором Садовничим 23 декабря. В СМИ сообщалось, что экс-мэра экстренно доставили в реанимацию, где он якобы перенес клиническую смерть. Впрочем, сам Лужков заявил, что все разговоры о клинической смерти являются «полным бредом». По его словам, медики диагностировали у него воспаление легких, спровоцированное вирусной инфекцией.
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