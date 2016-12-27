РФ добилась освобождения россиянина из тайной тюрьмы на Украине

РФ удалось добиться освобождения россиянина Владимира Безобразова, незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине.
Как отметили в СКР, Безобразов под пытками был вынужден признаться в причастности к вербовке людей для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании не соответствующих действительности показаний в марте 2015 года в Одессе россиянин был приговорен к условному сроку. Однако после выхода из зала суда Безобразов снова был захвачен сотрудниками СБУ. До декабря этого года он содержался в так называемых тайных тюрьмах.
Российские следователи уже выясняли, кто именно причастен к похищению Безобразова. Однако пока, как заявили в СКР, в интересах следствия их имена не называются.
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