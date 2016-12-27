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  • 27.12, 13:15

РФ добилась освобождения россиянина из тайной тюрьмы на Украине

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РФ добилась освобождения россиянина из тайной тюрьмы на Украине

РФ добилась освобождения россиянина из тайной тюрьмы на Украине

РФ удалось добиться освобождения россиянина Владимира Безобразова, незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине.

В июне 2014 году Безобразов вместе с семьей отдыхал в Одессе, однако был задержан без каких-либо оснований и обвинен в вербовке местных жителей в отряды ДНР и ЛНР. Как заявили в СКР, во время допросов к россиянину применяли физическое и психологическое насилие. В частности, сотрудники спецслужб продемонстрировали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и пообещали отдать Безобразова и его близких на растерзание запрещенному «Правому сектору». При этом пытки в СБУ называли простой «душевной беседой».

Как отметили в СКР, Безобразов под пытками был вынужден признаться в причастности к вербовке людей для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании не соответствующих действительности показаний в марте 2015 года в Одессе россиянин был приговорен к условному сроку. Однако после выхода из зала суда Безобразов снова был захвачен сотрудниками СБУ. До декабря этого года он содержался в так называемых тайных тюрьмах.

Российские следователи уже выясняли, кто именно причастен к похищению Безобразова. Однако пока, как заявили в СКР, в интересах следствия их имена не называются.

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