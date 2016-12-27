Перед Новым годом в Москве похолодает и будет идти снег

Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России.
В среду, 28 декабря, в столице начнет немного холодать: температура воздуха понизится ночью до минус 4, днем минус 1 — минус 3. На дорогах местами скользко, отмечают метеорологи.
Днем в четверг в столице будет уже морозно — до минус 5. А вот 30 декабря метеорологи прогнозируют облачную погоду, местами пройдет небольшой снег и немного потеплеет до минус 2, сообщает «Интерфакс».
В праздничный день 31 декабря синоптики обещают москвичам облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью составит минус 5, днем минус три ниже нуля.
Комментарии