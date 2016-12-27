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  • 27.12, 13:15

Перед Новым годом в Москве похолодает и будет идти снег

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Перед Новым годом в Москве похолодает и будет идти снег

Перед Новым годом в Москве похолодает и будет идти снег

Кратковременное предновогоднее похолодание ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

Сегодня в Москве еще будет идти то дождь, то снег. Ожидаются небольшие и умеренные осадки, гололед, температура повысится в Москве до 2 градусов тепла, будет дуть юго-западный ветер, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В среду, 28 декабря, в столице начнет немного холодать: температура воздуха понизится ночью до минус 4, днем минус 1 — минус 3. На дорогах местами скользко, отмечают метеорологи.

Днем в четверг в столице будет уже морозно — до минус 5. А вот 30 декабря метеорологи прогнозируют облачную погоду, местами пройдет небольшой снег и немного потеплеет до минус 2, сообщает «Интерфакс».

В праздничный день 31 декабря синоптики обещают москвичам облачность, местами небольшие осадки. Температура ночью составит минус 5, днем минус три ниже нуля.

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