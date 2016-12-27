Полеты военных Ту-154 приостановлены до выяснения причин крушения под Сочи

Полеты самолетов
Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Ту-154Б-2 силовых ведомств приостановлены до окончания расследования авиакатастрофы над Черным морем.
Источник: «В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования».
По данным источника, так как сейчас эксплуатируется ограниченное число таких самолетов, приостановка их полетов на воздушных перевозках практически не скажется.
В настоящее время самолеты Ту-154Б-2 обслуживают только Минобороны и не используются в гражданской авиации, рассказал ранее министр транспорта РФ Максим Соколов. Он также добавил, что в гражданской авиации эксплуатируются самолеты модификации Ту-154М. Вопрос о их дальнейшем использовании на данный момент не поднимался.
потерпел крушение над Черным морем в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.
подняли на поверхность первый бортовой самописец. Как отмечают в оперативном штабе на месте ЧС, состояние самописца хорошее. Также установлено местонахождение второго черного ящика. В ближайшее время он тоже может быть поднят на поверхность.
Как сообщили в Минобороны РФ, расшифровкой бортовых самописцев займутся эксперты Центрального научно-исследовательского института ВВС в подмосковных Люберцах. По сообщению источника ТАСС, близкого к расследованию, расшифровка записей может занять несколько недель в зависимости от состояния ленты. При этом в оперативном штабе на месте ЧС заявили, что, если позволят технические условия, первые данные с бортового самописца будут получены до конца этой недели, передает «Интерфакс».
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