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  • 27.12, 08:57

Генпрокуратура даст правовую оценку словам Рынски о жертвах катастрофы Ту-154

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Генпрокуратура даст правовую оценку словам Рынски о жертвах катастрофы Ту-154

Генпрокуратура даст правовую оценку словам Рынски о жертвах катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Запрос о проверке высказываний блогера Божены Рынски в прокуратуру отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов. Рынски на своей странице в Facebook выразила радость в связи со смертью журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи.

Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, ведомство проанализирует слова блогера Божены Рынски и даст правовую оценку ее высказываниям, сообщает «Интерфакс».

Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Запрос будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования».

Ранее Божена Рынска написала пост, в котором крайне некорректно высказалась о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Позднее она сообщила, что ограничит доступ к некоторым записям в своем Facebook после вмешательства руководства социальной сети. Сейчас пост удален.

Сообщение блогерши вызвало огромный резонанс. В сети продолжают собирать подписи за то, чтобы лишить Божену Рынски гражданства. Также блогеры запустили акцию с хештегом #БоженуКОтвету. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия».

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