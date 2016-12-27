Генпрокуратура даст правовую оценку словам Рынски о жертвах катастрофы Ту-154

Запрос о проверке высказываний блогера Божены Рынски в прокуратуру отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов. Рынски на своей странице в Facebook выразила радость в связи со смертью журналистов НТВ в авиакатастрофе
Интерфакс».
Ту-154 в Сочи.
Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры РФ: «Запрос будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы. Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования».
Ранее Божена Рынска написала пост, в котором крайне некорректно высказалась о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи. Позднее она сообщила, что ограничит доступ к некоторым записям в своем Facebook после вмешательства руководства социальной сети. Сейчас пост удален.
лишить Божену Рынски гражданства. Также блогеры запустили акцию с хештегом #БоженуКОтвету. В Кремле слова блогерши назвали «уродливыми проявлениями безумия».
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