Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154

Как сообщил источник в силовых структурах, в ближайшее время бортовой самописец будет извлечен
из-под воды.
Черные ящики помогут пролить свет на то, что происходило в последние минуты на борту потерпевшего крушение самолета. Ранее поисковики говорили, что найти самописцы будет непросто, так как они — по инструкциям Минобороны и из соображений секретности — не были оборудованы радиомаяками.
Спасатели продолжают извлекать обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Чёрного моря и тела погибших пассажиров. Как сообщил источник ТАСС, этим утром на поверхности воды обнаружены еще три жертвы и большое количество останков. Эксперты также обращают внимание на огромный радиус территории, по которой разбросаны обломки самолета. Самая дальняя точка обнаружения фрагментов самолета — 8 километров от берега.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
Комментарии