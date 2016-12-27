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  • 27.12, 08:57
Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154. СМИ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154

1 комментарий
  • Фото РИА Новости
Обнаружен один из черных ящиков самолета <nobr>Ту-154</nobr>

Обнаружен один из черных ящиков самолета Ту-154

Обнаружен один из черных ящиков самолета <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото РИА Новости

    • Как сообщил источник в силовых структурах, в ближайшее время бортовой самописец будет извлечен из-под воды.

    Первый бортовой самописец водолазы нашли под кабиной самолета. Еще два находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены, сообщили силовики.

    Черные ящики помогут пролить свет на то, что происходило в последние минуты на борту потерпевшего крушение самолета. Ранее поисковики говорили, что найти самописцы будет непросто, так как они — по инструкциям Минобороны и из соображений секретности — не были оборудованы радиомаяками.

    Спасатели продолжают извлекать обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Чёрного моря и тела погибших пассажиров. Как сообщил источник ТАСС, этим утром на поверхности воды обнаружены еще три жертвы и большое количество останков. Эксперты также обращают внимание на огромный радиус территории, по которой разбросаны обломки самолета. Самая дальняя точка обнаружения фрагментов самолета — 8 километров от берега.

    Расследование катастрофы самолета Минобороны в районе Сочи продолжается. Версий, над которыми работает следствие, по официальным сообщениям, по-прежнему четыре. Это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, которое привело к потери мощности и отказу работы двигателей, а также ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Хотя некоторые эксперты говорят еще и о том, что самолет был перегружен.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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