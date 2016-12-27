Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах

У уходящего президента США, демократа Барака Обамы не было бы шансов добиться победы на президентских выборах, если бы у него была возможность переизбираться на третий срок.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! — jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

Дональд Трамп также назвал главные точки расхождения во мнениях с Бараком Обамой, обеспечившие поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Это — занятость, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ), реформа системы медицинского страхования. Об этом избранный президент США написал в своем Twitter.Ранее в интервью телекомпании CNN Барак Обама отметил, что большинство американцев «действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма». Обама отметил, что если бы он вновь участвовал в борьбе за пост президента, то мобилизовал бы большинство американцев — «с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей». Также, по мнению Обамы, одной из причин поражения Хиллари Клинтон стали возникшие у экс-госсекретаря проблемы в общении с прессой.