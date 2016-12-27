Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы

Жители Сочи несут цветы, траурные венки и свечи к стихийным мемориалам. Местом скорби стал аэропорт — там установлена стена памяти.
Кроме того, люди устроили молчаливый траурный митинг в морском порту. Там в эти дни должны были начаться предновогодние мероприятия.
В районе Сочи продолжается операция по поиску фрагментов самолета и тел погибших при крушении. Названы предварительные версии трагедии.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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