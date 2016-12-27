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  • 27.12, 06:34
Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы

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Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы

Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы

Сочи продолжает скорбеть по жертвам авиакатастрофы

    Жители Сочи несут цветы, траурные венки и свечи к стихийным мемориалам. Местом скорби стал аэропорт — там установлена стена памяти.

    В часовне при воздушной гавани накануне прошла панихида. В ней приняли участие близкие погибших и неравнодушные горожане.

    Кроме того, люди устроили молчаливый траурный митинг в морском порту. Там в эти дни должны были начаться предновогодние мероприятия.

    В районе Сочи продолжается операция по поиску фрагментов самолета и тел погибших при крушении. Названы предварительные версии трагедии.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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